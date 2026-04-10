Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Kecelakaan Maut di Rawas Ilir, Seorang Sopir Meninggal Dunia

Jumat, 10 April 2026 – 19:19 WIB
Petugas melakukan olah TKP kecelakaan lalu lintas di Jalan Hauling Km 108,5 Desa Ketapat Bening, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kamis (9/4/2026). Foto: Dok. Polres Musi Rawas Utara

jpnn.com, MUSI RAWAS UTARA - Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua unit dump truck pengangkut baru bara terjadi di Jalan Hauling Km 108,5 Desa Ketapat Bening, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kamis (9/4/2026) sekitar pukul 17.30 WIB.

Peristiwa tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan dua orang lainnya mengalami luka-luka.

Setelah mendapat informasi, personel Polres Musi Rawas Utara terdiri dari Satreskrim dan Unit Laka Satlantas segera mendatangi tempat kejadian untuk melakukan olah TKP.

Aparat juga mengevakuasi korban serta mengamankan lokasi guna menjaga situasi tetap kondusif.

Korban yang meninggal dunia diketahui berinisial T.H (40), pengemudi dump truk milik PT DSB, warga Kabupaten Ogan Ilir. Korban ditemukan dalam kondisi terjebak di dalam kabin kendaraan yang terbakar.

Sementara itu, dua korban luka yakni M.R (17 pengemudi dump truk milik PT IPLS dan M. R. S (29) penumpang kendaraan berhasil menyelamatkan diri.

Keduanya telah mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Rawas Ilir dan selanjutnya dirujuk ke RS Siloam Lubuk Linggau.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kecelakaan bermula saat dump truk milik PT IPLS yang dikemudikan M. R melaju dari arah Desa Ketapat Bening menuju Desa Macan Sakti.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kecelakaan maut  Kecelakaan Pesawat  Musi Rawas Utara  Polres Musi Rawa  Rawas Ilir  Palembang  Sumatera Selatan 
JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp