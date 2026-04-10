Kecelakaan Maut di Rawas Ilir, Seorang Sopir Meninggal Dunia

jpnn.com, MUSI RAWAS UTARA - Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua unit dump truck pengangkut baru bara terjadi di Jalan Hauling Km 108,5 Desa Ketapat Bening, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kamis (9/4/2026) sekitar pukul 17.30 WIB.

Peristiwa tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan dua orang lainnya mengalami luka-luka.

Setelah mendapat informasi, personel Polres Musi Rawas Utara terdiri dari Satreskrim dan Unit Laka Satlantas segera mendatangi tempat kejadian untuk melakukan olah TKP.

Baca Juga: Pelabuhan Palembang Baru di Banyuasin Siap Dibangun untuk Memperkuat Logistik Nasional

Aparat juga mengevakuasi korban serta mengamankan lokasi guna menjaga situasi tetap kondusif.

Korban yang meninggal dunia diketahui berinisial T.H (40), pengemudi dump truk milik PT DSB, warga Kabupaten Ogan Ilir. Korban ditemukan dalam kondisi terjebak di dalam kabin kendaraan yang terbakar.

Sementara itu, dua korban luka yakni M.R (17 pengemudi dump truk milik PT IPLS dan M. R. S (29) penumpang kendaraan berhasil menyelamatkan diri.

Keduanya telah mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Rawas Ilir dan selanjutnya dirujuk ke RS Siloam Lubuk Linggau.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kecelakaan bermula saat dump truk milik PT IPLS yang dikemudikan M. R melaju dari arah Desa Ketapat Bening menuju Desa Macan Sakti.