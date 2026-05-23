Kecelakaan Maut di Tol Cipali KM 182 Cirebon: Bus Tabrak Truk, Satu Penumpang Tewas

jpnn.com, CIREBON - Kecelakaan maut di jalur bebas hambatan kembali terjadi saat sebuah bus menabrak truk searah di Tol Cipali Cirebon pada Sabtu (23/5/2026) pukul 01.40 WIB.

Insiden yang dikonfirmasi oleh Kasatlantas Polresta Cirebon AKP Yudha Setyo Rahardjo ini mengakibatkan satu orang penumpang mengembuskan napas terakhir di lokasi kejadian.

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Cirebon, Jawa Barat, mengatakan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus dan truk di ruas Tol Cipali KM 182.100 jalur A Kabupaten Cirebon menyebabkan satu penumpang meninggal dunia.

Kepala Satlantas Polresta Cirebon AKP Yudha Setyo Rahardjo mengatakan kecelakaan tersebut, terjadi pada Sabtu sekitar pukul 01.40 WIB di ruas tol yang masuk wilayah Desa Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.

“Bus menabrak bagian belakang truk yang melaju searah di depannya,” kata Yudha di Cirebon, Sabtu.

Menurut dia, bus berpelat H 7370 OA yang dikemudikan pria berinisial T (53) melaju di jalur A Tol Cipali sebelum akhirnya menabrak bagian belakang truk bernomor polisi B 9450 UIS.

Akibat kecelakaan tersebut, kata dia, satu penumpang bus berinisial MF (27), warga Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, meninggal dunia dan dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arjawinangun.

“Selain korban meninggal, dua penumpang bus lainnya mengalami luka-luka dan mendapatkan penanganan medis di RS Sentra Medika,” katanya.