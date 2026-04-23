Kecelakaan Maut di Tol Pekanbaru-Dumai, 2 Orang Tewas

Kamis, 23 April 2026 – 14:14 WIB

jpnn.com, PEKANBARU - Kecelakaan maut terjadi di ruas Tol Pekanbaru–Dumai pada Kamis, 23 April 2026 sekitar pukul 03.45 WIB.

Insiden di KM 03/200 B ini melibatkan satu unit Toyota Calya dan truk Mitsubishi, mengakibatkan dua orang meninggal dunia di lokasi kejadian.

Korban tewas diketahui bernama Mustika Hadi (38), seorang pekerja swasta asal Kabupaten Kampar yang merupakan pengemudi Toyota Calya.

Sementara satu korban lainnya yang merupakan penumpang masih dalam proses identifikasi oleh pihak berwenang.

Kasat PJR Ditlantas Polda Riau AKBP Eko Baskara menjelaskan kecelakaan bermula saat mobil Calya melaju dari arah Dumai menuju Pekanbaru.

Setibanya di lokasi kejadian, kendaraan tersebut diduga kehilangan kendali dan menabrak bagian belakang truk Mitsubishi yang dikemudikan Kris Mulyo (28).

“Sesampainya di KM 03/200 B, mobil Calya menghantam bagian belakang truk. Setelah kejadian, truk sempat bergerak ke depan sebelum akhirnya berhenti di bahu jalan,” ungkap Eko.

Dugaan sementara, kecelakaan dipicu oleh faktor kelelahan atau microsleep yang dialami pengemudi mobil.