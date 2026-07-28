Kecelakaan Maut di Tubagus Angke, Mahasiswi Asal Purworejo Tewas Terlindas Truk

jpnn.com, JAKARTA - Seorang mahasiswi asal Purworejo, Jawa Tengah, tewas seketika setelah sepeda motor yang dikendarainya berserempetan dengan sebuah truk boks di Jalan Pangeran Tubagus Angke, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Senin (27/7) malam.

Korban diketahui bernama NEN (21). Ia mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian akibat mengalami luka berat yang cukup parah pada bagian kepala.

Kepala Unit Penegakan Hukum (Kanit Gakkum) Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Siswanto membenarkan adanya insiden maut yang melibatkan sepeda motor bernomor polisi AA 2422 XC dan kendaraan truk boks bernomor polisi B 9818 PEV tersebut.

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"Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Pangeran Tubagus Angke arah utara, tepatnya dekat Rumah Pompa. Korban meninggal dunia di TKP (tempat kejadian perkara) akibat luka parah pada bagian kepala," ujar Joko saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan insiden itu bermula saat sepeda motor yang dikendarai korban melaju di Jalan Pangeran Tubagus Angke dari arah selatan menuju utara sekitar pukul 18.30 WIB.

Setibanya di dekat Rumah Pompa Wilayah Grogol Petamburan, kendaraan korban berserempetan dengan truk boks yang dikemudikan oleh AS (24), yang melaju searah dari sebelah kanan sepeda motor korban.

"Akibat serempetan tersebut, kendaraan sepeda motor terpental ke arah kiri, sementara pengendaranya terpental ke kanan dan jatuh tepat di jalur roda belakang kiri truk, hingga akhirnya terlindas," ungkap Joko.

Dia menyebutkan jenazah korban langsung dievakuasi oleh petugas Tim 2 Unit Laka Satlantas Polres Metro Jakarta Barat ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Tangerang untuk dilakukan visum.