Kecelakaan Maut Truk Tabrak Motor di Bekasi, 1 Tewas, 5 Luka-Luka 

jpnn.com - BEKASI - Seorang pengendara kendaraan roda dua tewas dalam kecelakaan maut truk menabrak sepeda motor di Simpang Kampus Unisma Bekasi, Jalan Cut Mutia, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (29/6).

Insiden tabrakan maut yang melibatkan truk jenis wing box yang diduga mengalami rem blong, itu turut mengakibatkan sejumlah pengendara sepeda motor mengalami luka-luka.

"Info awal sementara ada satu korban meninggal dunia dan lima lainnya mengalami luka-luka," kata Kasat Lantas Polres Metro Bekasi Kota Komisaris Pol. Gefri Agitia di Bekasi, Senin (29/6).

Dia mengungkapkan peristiwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada pukul 08.30 WIB. "Dugaan sementara, terkait kendaraannya tidak siap beroperasi (rem blong)," ujarnya.

Saat ini, petugas di lapangan masih mengumpulkan sejumlah informasi lebih lanjut terkait insiden dimaksud, termasuk melakukan tempat kejadian perkara.

Kanit Laka Lantas Polsek Rawalumbu Iptu Asep Triana menambahkan kecelakaan itu melibatkan satu truk dan lima unit sepeda motor.

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"Kendaraan yang terlibat satu mobil boks dan lima R2 (roda dua)," katanya.

Saksi mata di lokasi Bayu Sukma Nugraha (24) mengatakan truk melaju dari arah Jakarta menuju Terminal Bekasi dengan kecepatan tinggi saat lampu lalu lintas masih menyala merah.