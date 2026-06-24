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JPNN.com - Daerah

Kecelakaan Mengerikan Truk Rem Blong di Cianjur, 3 Orang Tewas

Rabu, 24 Juni 2026 – 09:28 WIB
Kecelakaan Mengerikan Truk Rem Blong di Cianjur, 3 Orang Tewas - JPNN.COM
Tiga orang pengendara sepeda motor tewas setelah dihantam truk yang diduga remnya blong di Jalan Raya Lingkar Selatan tepatnya di Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat, Selasa (23/6/2026). ANTARA/Ahmad Fikri.

jpnn.com - Polisi menyelidiki kasus kecelakaan truk rem blong menabrak sejumlah pengendara sepeda motor di Jalan Raya Lingkar Selatan, tepatnya di Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Selasa petang (23/6/2026).

Kecelakaan mengerikan itu mengakibatkan tiga orang tewas dan dua korban lainnya luka-luka.

Kanit Penegakan Hukum Satlantas Polres Cianjur Ipda Ahmad Prio Gunawan menjelaskan kecelakaan itu melibatkan empat kendaraan, satu unit truk dan tiga sepeda motor.

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Kecelakaan tersebut dipicu truk mengalami rem tidak berfungsi atau blong ketika melintas di lokasi kejadian.

Sopir truk M (45), warga Cianjur, sudah diamankan dan polisi telah meminta keterangan saksi-saksi guna memastikan penyebab kecelakaan yang merenggut nyawa tiga orang pengendara sepeda motor.

Sementara, dua korban lainnya yang mengalami luka-luka sudah mendapat perawatan di RSUD Cianjur.

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"Informasi dari sejumlah saksi mata menyebutkan kecelakaan berawal ketika truk tangki yang bermuatan air melaju dari arah Karang Tengah menuju Pasir Hayam, saat memasuki lokasi kejadian tiba-tiba hilang kendali," katanya.

Truk yang melaju di jalur berlawanan langsung menghantam tiga orang pengendara sepeda motor, dengan dua sepeda motor membawa penumpang.

Polisi menyelidiki kasus kecelakaan truk rem blong menabrak sejumlah pengendara sepeda motor di Jalan Raya Lingkar Selatan, Cianjur. Tiga orang tewas.

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TAGS   kecelakaan  Cianjur  Truk Rem Blong  Polres Cianjur  meninggal dunia  Tewas 
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