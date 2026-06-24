Kecelakaan Mengerikan Truk Rem Blong di Cianjur, 3 Orang Tewas

jpnn.com - Polisi menyelidiki kasus kecelakaan truk rem blong menabrak sejumlah pengendara sepeda motor di Jalan Raya Lingkar Selatan, tepatnya di Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Selasa petang (23/6/2026).

Kecelakaan mengerikan itu mengakibatkan tiga orang tewas dan dua korban lainnya luka-luka.

Kanit Penegakan Hukum Satlantas Polres Cianjur Ipda Ahmad Prio Gunawan menjelaskan kecelakaan itu melibatkan empat kendaraan, satu unit truk dan tiga sepeda motor.

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Kecelakaan tersebut dipicu truk mengalami rem tidak berfungsi atau blong ketika melintas di lokasi kejadian.

Sopir truk M (45), warga Cianjur, sudah diamankan dan polisi telah meminta keterangan saksi-saksi guna memastikan penyebab kecelakaan yang merenggut nyawa tiga orang pengendara sepeda motor.

Sementara, dua korban lainnya yang mengalami luka-luka sudah mendapat perawatan di RSUD Cianjur.

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"Informasi dari sejumlah saksi mata menyebutkan kecelakaan berawal ketika truk tangki yang bermuatan air melaju dari arah Karang Tengah menuju Pasir Hayam, saat memasuki lokasi kejadian tiba-tiba hilang kendali," katanya.

Truk yang melaju di jalur berlawanan langsung menghantam tiga orang pengendara sepeda motor, dengan dua sepeda motor membawa penumpang.