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JPNN.com - Internasional

Kecelakaan Pesawat di Peru, 13 Tewas

Minggu, 02 Agustus 2026 – 09:57 WIB
Kecelakaan Pesawat di Peru, 13 Tewas - JPNN.COM
Puing-puing pesawat kecil yang terlibat dalam kecelakaan fatal yang menewaskan 13 penumpangnya difoto di distrik Vista Alegre, Nazca, Peru, pada 1 Agustus 2026. Foto: AFP/Mariajulia Varema.

jpnn.com - MOSKOW - Kecelakaan pesawat wisata terjadi di Peru.

Sebanyak 13 orang tewas dalam kecelakaan pesawat wisata kecil di atas kompleks arkeologi geoglyph Nazca di Peru selatan, sebagaimana dilaporkan penyiar TVPeru.

Sebelas korban di antaranya ialah turis asing.

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Mereka terdiri dari tujuh warga negara Italia, dua warga Jerman dan dua warga Spanyol.

Sementara itu, dua korban lainnya ialah kru pesawat yang juga merupakan warga Peru, menurut laporan radio RPP.

Menurut laporan itu, penyebab kecelakaan masih belum diketahui.

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Awak pesawat sempat membunyikan alarm sebelum kontak dengan pesawat terputus.

Pesawat kemudian jatuh dan terbakar.

13 orang tewas dalam kecelakaan pesawat di Peru. Sebelas di antaranya merupakan turis asing.

Sumber ANTARA

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TAGS   Kecelakaan Pesawat  Pesawat Jatuh  Korban tewas  Peru  korban kecelakaan pesawat 
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