Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Kecewa dengan Kinerja Wasit Majed Mohammed, Persib Bandung Bersurat ke AFC

Kamis, 19 Februari 2026 – 09:40 WIB
Kecewa dengan Kinerja Wasit Majed Mohammed, Persib Bandung Bersurat ke AFC - JPNN.COM
Striker Persib Bandung Andrew Jung (jersei biru) dalam pertandingan melawan Ratchaburi FC. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung memastikan akan melayangkan surat protes kepada AFC terkait kinerja wasit yang memimpin pertandingan melawan Ratchaburi FC pada babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2).

Sejumlah keputusan wasit Majed Mohammed Alshamrani dinilai merugikan Persib.

Maung Bandung pada akhirnya harus tersingkir dari kompetisi Asia setelah kalah agregat 1-3 dari Ratchaburi.

Baca Juga:

Pelatih Persib Bojan Hodak menegaskan timnya akan melayangkan surat protes kepada AFC atas kinerja wasit.

Meski tak mengubah hasil akhir, Hodak menilai keputusan wasit asal Arab Saudi itu tidak bisa dibiarkan begitu saja karena menyangkut kualitas kepemimpinan pertandingan di level Asia.

Pada laga tersebut, striker Persib Uilliam Barros harus meninggalkan lapangan lebih cepat setelah diganjar kartu merah di penghujung babak pertama.

Baca Juga:

Barros dianggap melakukan tekel keras terhadap pemain Ratchaburi, Jonathan Khemdee.

"Mengenai kartu merah, saya tidak bisa bicara apa pun, tetapi ada daftar panjang hal (yang) perlu dibahas, bukan hanya kartu merah," kata Hodak seusai pertandingan, Rabu (18/2/2026) malam.

Persib Bandung berencana mengirim surat kepada AFC terkait kepemimpinan wasit yang memimpin jalannya pertandingan melawan Ratchaburi FC, malam tadi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persib Bandung  Majed Mohammed Alshamrani  Ratchaburi FC  AFC Champions League Two  ACL 2 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp