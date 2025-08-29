Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Kecewa Melihat Ulah Pemerintahan Saat Ini, Rachel Vennya: Terkhianati Pilihan Saya Sendiri

Jumat, 29 Agustus 2025 – 12:26 WIB
Kecewa Melihat Ulah Pemerintahan Saat Ini, Rachel Vennya: Terkhianati Pilihan Saya Sendiri - JPNN.COM
Selebgram Rachel Vennya. Foto: Firda Junita/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Rachel Vennya turut angkat bicara dan menyampaikan kekecewaannya terkait insiden pelindasan seorang pengemudi ojek online (Ojol) oleh anggota Brimob saat aksi demonstrasi di Jakarta pada Kamis (28/8).

Pernyataan tersebut disampaikan Rachel Vennya melalui akun media sosial pribadinya pada Jumat (29/8).

Melalui unggahan di platform Instagramnya, Rachel Vennya membagikan sebuah potret bertuliskan kalimat provokatif, "Who Do You Call When The Police Murders?" yang mengisyaratkan pertanyaan tentang siapa yang dapat dipercaya ketika aparat penegak hukum melakukan tindakan kekerasan.

Baca Juga:

Dalam keterangan unggahan tersebut, Rachel secara blak-blakan mengaku sangat malu dan kecewa.

Mantan istri Okin tersebut merasa terkhianati oleh pilihannya sendiri dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu.

Melihat rentetan peristiwa dan berbagai ulah pemerintah yang belakangan ini mengundang kemarahan masyarakat, Rachel Vennya mengaku sangat menyesal pernah secara terbuka mendukung dan memilih kepemimpinan yang saat ini berkuasa.

Baca Juga:

"Saya merasa malu, mak, kecewa dan terkhianati pilihan saya sendiri," begitu Rachel menulis keterangan unggahannya.

Rachel pun tak segan untuk menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada publik atas pilihannya di masa lalu.

Kecewa melihat banyaknya ulah pemerintahan yang didukungnya pada masa pemilu, Rachel Vennya merasa terkhianati.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Rachel Vennya  pemerintahan  Pemilu 2024  Pilpres 
BERITA RACHEL VENNYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp