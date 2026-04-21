Kecurigaan Uya Kuya Soal Hoaks Punya 750 Dapur MBG

Selasa, 21 April 2026 – 17:17 WIB
Uya Kuya dan Astrid Kuya di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/12). Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presenter sekaligus anggota DPR RI, Uya Kuya mengaku menjadi korban fitnah di media sosial.

Dia dituduh memiliki 750 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh beberapa konten yang beredar.

"Ada fitnah dan berita hoaks lagi dan terjadi lagi sama saya, begitu, kan," kata Uya Kuya di Senayan, Jakarta, Selasa (21/4).

Baca Juga:

Politikus PAN itu mengatakan sebenarnya pernah difitnah dengan narasi soal kepemilikan 750 dapur MBG pada Maret 2026.

Akan tetapi, hoaks atau kabar bohong tentang Uya Kuya itu kembali jadi perbincangan beberapa hari terakhir.

"Sebenarnya berita ini sudah muncul, hoaks ini di bulan lalu di Threads, ya," jelas mantan vokalis Tofu itu.

Baca Juga:

Uya Kuya menjelaskan bahwa akun penyebar fitnah kemudian merasa bersalah, lalu menutup akun.

Namun, narasi yang telah tersebar terus berkembang di media sosial.

TAGS   Uya Kuya  Dapur MBG  Kasus Uya Kuya  Uya Kuya Lapor Polisi 
