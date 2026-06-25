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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Kedas Beauty Buka Peluang Wirausaha Digital dari Rumah

Kamis, 25 Juni 2026 – 13:31 WIB
Kedas Beauty Buka Peluang Wirausaha Digital dari Rumah - JPNN.COM
Produk dari Kedas Beauty. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Kedas Beauty terus memperkuat ekosistem komunitas yang menjadi salah satu motor pertumbuhan bisnisnya di Indonesia.

Melalui jaringan reseller, agen, dan kreator konten, Kedas Beauty membuka peluang wirausaha digital yang dapat dijalankan dari rumah dengan sistem yang fleksibel.

Tren wirausaha digital yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir mendorong banyak orang mencari peluang usaha yang mudah dijalankan tanpa harus meninggalkan aktivitas utama.

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Melihat kebutuhan tersebut, Kedas Beauty menghadirkan program kemitraan yang memungkinkan mitra menjalankan bisnis sesuai kemampuan modal dan target pasar masing-masing.

Dalam skema kemitraan itu, reseller dapat memulai usaha dengan pembelian minimal 12 produk per invoice.

Sementara itu, agen memiliki kesempatan menjangkau pasar yang lebih luas melalui pembelian dalam jumlah lebih besar.

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Model tersebut dirancang agar mitra dapat berkembang secara bertahap seiring pertumbuhan usaha mereka.

Tidak hanya menyediakan produk, Kedas Beauty juga memberikan pendampingan melalui komunitas daring yang aktif.

Kedas Beauty terus memperkuat ekosistem komunitas yang menjadi salah satu motor pertumbuhan bisnisnya di Indonesia.

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TAGS   Kedas Beauty  wirausaha  wirausaha digital  kemitraan 

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