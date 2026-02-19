Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Kedaulatan Energi Menghadapi Tantangan, Begini Penjelasannya

Kamis, 19 Februari 2026 – 23:15 WIB
Kedaulatan Energi Menghadapi Tantangan, Begini Penjelasannya - JPNN.COM
Energi Hub bersama Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batu Bara Indonesia (ASPEBINDO) serta Satgas Energi BPP HIPMI menggelar diskusi Energy Supply Chain Dialog 2026 di Jakarta, Kamis (19/2). Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ambisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada energi atau energy security pada tahun 2026 menghadapi tantangan pelik di lapangan.

Bukan soal ketersediaan sumber daya alam, melainkan infrastruktur logistik yang rapuh dan birokrasi perizinan yang menghambat distribusi.

Masalah klasik seperti keterbatasan dermaga (jetty), pendangkalan alur pelabuhan akibat sedimentasi, hingga ketidakpastian regulasi transisi energi menjadi sorotan tajam dalam diskusi Energy Supply Chain Dialog 2026 yang diselenggarakan oleh Energi Hub bersama Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) serta Satgas Energi BPP HIPMI di Jakarta, Kamis (19/2).

Baca Juga:

Dalam forum yang mempertemukan regulator, BUMN, dan pelaku usaha swasta tersebut, terungkap bahwa kerentanan rantai pasok (supply chain) energi Indonesia masih sangat tinggi.

Momok "Last Mile" Distribusi

VP Supply & Distribution PT Pertamina Patra Niaga Tedi Baryadi mengatakan blak-blakan mengenai kondisi distribusi BBM dan LPG nasional.

Baca Juga:

Dia menyebut meskipun stok di tangki timbun aman, distribusi ke masyarakat sering tersendat di "kilometer terakhir".

Tedi mencontohkan kasus di pedalaman Kalimantan dan Bengkulu (Pulau Baai). Kapal-kapal besar pengangkut energi tidak bisa masuk karena alur sungai yang dangkal.

Ambisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada energi atau energy security pada tahun 2026 menghadapi tantangan pelik di lapangan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kedaulatan energi  energi  batu bara  swasembada energi 
BERITA KEDAULATAN ENERGI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp