Kedekatan Samin Tan dengan Sosok Pengusaha Muda Berpengaruh Terkuak

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto menyoroti keterlibatan seorang pengusaha yang dikenal dekat dengan petinggi penegak hukum di negeri ini yang disinyalir terlibat pada pusaran dugaan tindak pidana yang menjerat Samin Tan.

Sebagaimana dilansir Majalah Tempo edisi 13-19 April 2026, untuk memuluskan penambangan ilegal setelah izin PT AKT dicabut Kementerian Energi, Samin Tan menggandeng seorang pengusaha muda yang dikenal luas memilki kedekatan dengan petinggi lembaga penegak hukum. Dengan dukungan pengusaha muda itu, penambangan di kawasan PT AKT itu masih berlangsung hingga kini.

“Sebelumnya memang sudah beredar dan sudah terungkap ke publik tentang sepak terjang nama inisial K dan MS di pusaran kasus yang menjerat Samin Tan itu," ujar Hari dalam siaran persnya, Rabu (15/4).

Belum lama ini, lanjut Hari, juga terungkap mangkirnya seorang pengusaha rokok dari panggilan KPK sebagai saksi kasus dugaan peredaran pita cukai ilegal dan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.

Sementara itu, Hari juga menyoroti mengenai adanya upaya Samin Tan menjual batubara dari areal tambang PT AKT yang sudah dicabut izinnya dengan cara menjualnya menggunakan dokumen perusahaan tambang lainnya.

Terkait denda yang harus dibayar Samin Tan kepada Satgas PKH, Hari mensinyalir kerugian negara sebenarnya jauh lebih besar dari nilai yang disepakati Satgas PKH dengan Samin Tan sekitar Rp 4,25 triliun.

Hari menuturkan sebagaimana telah terungkap, batu bara ilegal yang dijual Samin Tan itu adalah jenis Coking Coal. Jenis ini harganya di pasaran berkisar antara USD 250 hingga USD 275 per meterik ton.

"Jika asumsi ketuntungan minimal perusahaan Samin Tan sebesar USD 50 per metrik ton saja, maka dengan total volume batu bara ilegal yang digondol Samin Tan sesuai hitungan jaksa sebesar sekitar 9,6 juta meterik ton, maka paling sedikit Samin Tan sudang mengantongi USD 480 Juta. Angka ini mendekati Rp 8 triliun jika dihhitung dengan kurs moderat Rp 16.500 per USD,” beber Hari. (cuy/jpnn)