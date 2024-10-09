Kedepankan Kualitas, Air Minum Biru Raih Top Brand Award 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Biru Semesta Abadi (Air Minum Biru) meraih Top Brand Award 2026 untuk kategori Air Minum Isi Ulang.

Penghargaan tersebut diterima saat malam penganugerahan Top Brand Award 2026 di Hotel Mulia Senayan, Jakarta pada 29 Juli 2026.

Penghargaan ini mencerminkan kuatnya posisi Biru berdasarkan tiga indikator yang digunakan dalam riset Top Brand, yaitu Mind Share (daya ingat merek di benak konsumen), Market Share (merek menjadi pilihan konsumen di pasar), dan Commitment Share (loyalitas konsumen untuk terus menggunakan merek tersebut).

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Founder dan Direktur PT Biru Semesta Abadi, Yantje Wongso mengatakan masyarakat kini tidak lagi hanya mencari produk yang lebih hemat, tetapi juga solusi yang memberikan manfaat lebih luas.

"Dulu konsumen banyak memilih air minum isi ulang karena faktor harga. Kini pertimbangannya semakin berkembang. Mereka mencari kualitas yang terjaga, nilai ekonomi yang lebih baik, sekaligus pilihan yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan," ujar Yantje.

"Konsumen tidak lagi ingin memilih antara hemat atau berkelanjutan. Mereka menginginkan keduanya. Kami melihat perubahan preferensi tersebut turut tercermin dari pertumbuhan pelanggan Air Minum Biru dari tahun ke tahun. Ini menjadi sinyal bahwa kepercayaan konsumen terhadap model air minum isi ulang yang berkualitas terus meningkat," imbuh Yantje.

Yantje menuturkan selama 24 tahun, Air Minum Biru terus mengembangkan layanan air minum isi ulang dengan mengedepankan kualitas, kemudahan akses, dan keberlanjutan.

Saat ini, Biru hadir melalui 838 depo yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.