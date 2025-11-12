Kedua Kalinya Kebakaran Menghanguskan Belasan Kios di Sukahaji Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Sebanyak 18 kios pedagang kayu di Jalan Terusan Pasir Koja, Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, kembali terbakar pada Selasa (11/11/2025) sekitar pukul 19.00 WIB.

Kabid Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPMKP) Kota Bandung Leonard mengatakan pihaknya menerima laporan adanya kebakaran dan langsung mengerahkan personel dari UPT selatan.

“Keterangan dari warga bernama Asep menyebutkan api sudah besar dari bagian jongko milik Cepi, lalu merambat dan membakar beberapa jongko palet di kiri dan kanannya,” kata Leonard ditemui di lokasi kebakaran.

Leonard menuturkan warga yang melihat kebakaran segera menghubungi petugas pemadam melalui nomor darurat DPMKP Kota Bandung.

“Data sementara, sekitar 18 kios palet kayu dengan luas kurang lebih 120 meter persegi terbakar. Rata-rata jongko dalam keadaan kosong, sementara total kerugian masih dalam pendataan,” ujarnya.

Ia mengatakan saat ini petugas tengah menyekat api agar tidak meluas ke area sekitar, termasuk ke bagian depan Jalan Terusan Pasirkoja.

“Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kami menerjunkan 16 unit mobil pemadam,” tuturnya.

Ia menjelaskan 18 kios yang terbakar sebagian besar menjual kayu palet hangus terbakar dalam insiden tersebut.