JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Kedubes Inggris & BRIRins Kerja Sama Meluncurkan Platform Perempuan Cerdas Digital

Sabtu, 13 September 2025 – 07:00 WIB
Kedubes Inggris & BRIRins Kerja Sama Meluncurkan Platform Perempuan Cerdas Digital - JPNN.COM
Kedutaan Besar Inggris Jakarta, melalui Digital Access Programme (DAP) bekerja sama dengan BRI Research Institute (BRIRINS) mendukung UMKM. Foto: dok Kedutaan Besar Inggris

jpnn.com, JAKARTA - Kedutaan Besar Inggris Jakarta, melalui Digital Access Programme (DAP) bekerja sama dengan BRI Research Institute (BRIRINS) mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah.

Upaya tersebut diwujudkan melalui platform Perempuan Cerdas Digital.

Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Matthew Downing menyampaikan platform ini adalah sebuah Learning Management System (LMS) yang dirancang untuk mendorong dan memperluas inklusi digital bagi wirausaha perempuan dan pemuda di seluruh Indonesia.

"Platform ini memuat materi pembelajaran yang telah diujicobakan selama program, antara lain pencatatan keuangan digital, transaksi digital, onboarding ke e-commerce, dan pengembangan pendampingan (mentorship)," ungkap Matthew, dikutip, Sabtu (13/9).

Matthew menjelaskan terintegrasi dengan platform nasional, inisiatif ini memperkuat kolaborasi dan memperluas peluang bagi pelaku usaha mikro dalam ekonomi digital.

Dia menjelaskan program ini juga mendukung pendirian Pojok Digital, pusat-pusat pembelajaran yang didedikasikan bagi pelaku UMKM untuk menerapkan langsung teori bisnis digital ke dalam praktik.

"Empat Pojok Digital telah diluncurkan di Lombok, berfungsi sebagai ruang fisik maupun virtual bagi wirausaha perempuan dan pemuda untuk saling belajar serta menumbuhkan inovasi," ujar Matthew.

Pelaksanaan program dimulai pada Februari 2025, melanjutkan keberhasilan sebelumnya di Jawa Barat dan Lampung, di mana sekitar 500 penerima manfaat dan 100 mentor terlatih berhasil mengintegrasikan alat-alat digital ke dalam usaha mereka. Fase kedua ini melibatkan sekitar 250 wirausaha mikro perempuan dan pemuda dari empat lokasi utama di Pulau Lombok, NTB: Desa Lantan, Desa Loyok, Kecamatan Sembalun, dan Desa Senaru.

Kedutaan Besar Inggris Jakarta, melalui Digital Access Programme (DAP) bekerja sama dengan BRI Research Institute (BRIRINS) mendukung UMKM

