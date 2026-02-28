Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional

Kedubes Iran di Jakarta Dorong Pemerintah & Rakyat Indonesia Kecam AS-Zionis Israel

Sabtu, 28 Februari 2026 – 19:09 WIB
Kedubes Iran di Jakarta Dorong Pemerintah & Rakyat Indonesia Kecam AS-Zionis Israel - JPNN.COM
Bendera Iran. Foto: tehrantimes.com

jpnn.com, JAKARTA - Kedutaan Besar Iran di Jakarta mengeluarkan pernyataan untuk merespons serangan Israel dan Amerika Serikat (AS) terhadap wilayah republik Islam itu, Sabtu (28/2/2026).

Dalam komunike itu, Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta mengharapkan seluruh pihak mengutuk tindakan agresi AS dan Israel itu.

“Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Indonesia berharap agar pemerintah dan rakyat Indonesia, para tokoh politik, organisasi keagamaan dan Islam, kalangan akademisi, serta insan media untuk secara tegas dan terbuka mengecam dimulainya perang dan agresi terhadap wilayah Republik Islam Iran,” demikian bunyi komunike itu.

Baca Juga:

Iran menuding AS dan rezim Zionis Israel menyasar lokasi-lokasi sipil dan infrastruktur vital di Tehran, serta beberapa kota lainnya di Iran. Oleh karena itu, Iran menganggap serangan itu sebagai pelanggaran atas integritas teritorial dan kedaulatan nasionalnya.

Menurut Kedubes Iran di Jakarta, serangan Amerika Serikat dan Israel adalah pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). “…dan merupakan tindakan agresi yang nyata terhadap Republik Islam Iran,” imbuh komunike itu.

Oleh karena itu, Angkatan Bersenjata Iran atau Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) akan berupaya mempertahankan kedaulatan wilayahnya.

Baca Juga:

Langkah itu sah sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB yang mengakui tindakan negara anggotanya menggunakan kekuatan bersenjata demia membela diri atau mempertahankan wilayah.

“Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran akan menggunakan hak tersebut sepenuhnya dalam rangka mempertahankan integritas teritorial dan kedaulatan nasional Republik Islam Iran dengan memberikan respons yang tegas dan kuat terhadap agresi rezim Zionis Israel dan Amerika Serikat,” tambah pernyataan tersebut.(jpnn.com)

Angkatan Bersenjata Iran atau Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) akan berupaya mempertahankan kedaulatan wilayahnya sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB.

Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Iran  Israel  perang Iran Israel  Zionis  PBB 
BERITA IRAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp