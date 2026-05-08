Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Kegagalan Indonesia di Thomas Cup 2026, 2 Pelatih Disorot PBSI

Jumat, 08 Mei 2026 – 22:00 WIB
Kegagalan Indonesia di Thomas Cup 2026, 2 Pelatih Disorot PBSI - JPNN.COM
Waketum I PBSI, Taufik Hidayat saat memberikan pernyataan seusai kegagalan tim beregu putra pada Thomas Cup 2026 di Pelatnas Cipayung, Jakarta, Jumat (8/5). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - Kegagalan tim beregu putra Indonesia pada ajang Thomas Cup 2026 membuat PBSI akan melakukan pembenahan.

Waketum I PBSI Taufik Hidayat menilai perubahan bukan hal yang mustahil dilakukan menyusul hasil minor yang diraih Fajar Alfian dan kawan-kawan.

"Sangat mungkin (adanya perubahan pelatih), kenapa tidak. Apakah ada perubahan di sektor tunggal, bisa saja."

Baca Juga:

"Promosi degradasi (atlet-red) bisa kapan saja dan begitu juga dengan pelatih," ujar peraih medali emas Olimpiade Athena tersebut.

Sejauh ini, sorotan tertuju pada sektor tunggal setelah Alwi Farhan, Mohammad Zaki Ubaidillah, hingga Anthony Sinisuka Ginting belum mampu tampil maksimal.

Pelatih utama Pelatnas Cipayung Indra Wijaya juga berpotensi dievaluasi menyusul hasil yang diraih anak asuhnya.

Baca Juga:

Kakak kandung Candra Wijaya itu dinilai belum menemukan sentuhan terbaik saat menangani sektor tunggal putra Pelatnas Cipayung.

Padahal, saat menangani sektor tunggal putri, mantan pelatih Lee Zii Jia itu mampu membawa Gregoria Mariska Tunjung, Putri Kusuma Wardani, hingga Chiara Marvella Handoyo tampil impresif.

Waketum I PBSI, Taufik Hidayat berikan sorotan kepada beberapa pelatih seusai kegagalan tim beregu putra Indonesia pada Thomas Cup 2026

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   thomas cup 2026  PBSI  Thomas Cup  Taufik Hidayat  bulu tangkis 
BERITA THOMAS CUP 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp