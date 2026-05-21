JPNN.com - Olahraga - Basket

Kegemilangan Joshua Ibarra Bawa Dewa United Banten Tembus Semifinal BCL Asia 2026

Kamis, 21 Mei 2026 – 23:34 WIB
Pebasket Joshua Ibarra saat berlaga pada ajang BCL Asia 2026 melawan Johor Southern Tigers di Larkin Indoor Stadium, Kamis (21/5). Foto: FIBA Basketball

jpnn.com, JAKARTA - Tim basket Dewa United Banten memastikan diri ke semifinal Basketball Champions League (BCL) Asia-East 2026 seusai mengalahkan Johor Southern Tigers.

Berlaga di Larkin Indoor Stadium, Kamis (21/5) skuad asuhan Agusti Julbe itu menang dengan skor 94-87.

Joshua Ibarra tampil gemilang dengan raihan double-double 25 poin dan 16 rebound.

Sementara itu, pemain lainnya yakni Troy Gillenwater menambahkan dengan tambahan 25 angka.

DJ Cooper juga kembali menunjukkan perannya sebagai pengatur serangan utama tim lewat torehan 18 poin dan 12 assist.

Dari barisan pemain lokal Rio Disi turut memberi kontribusi penting dengan tambahan 10 poin.

Pelatih Dewa United Banten, Agusti Julbe mengaku senang anak asuhannya bisa keluar dari tekanan pada laga tersebut.

Tercatat juara bertahan di IBL itu sempat tertinggal terlebih dahulu dengan skor 49-56 di first half.

