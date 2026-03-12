Kegiatan Khusus Sedunia Digelar untuk Membagikan Berita Harapan

jpnn.com, JAKARTA - Lebih dari 9 juta anggota Saksi-Saksi Yehuwa di seluruh dunia mengundang masyarakat umum untuk menghadiri dua kegiatan keagamaan yang bertujuan membagikan pesan harapan dari Alkitab tentang masa depan yang lebih baik.

Salah satu kegiatan tersebut adalah perayaan tahunan Perjamuan Malam Tuan yang akan digelar pada Kamis malam, 2 April 2026.

Dalam acara ini, akan disampaikan ceramah Alkitab yang menyoroti ajaran Yesus Kristus mengenai masa depan umat manusia.

Juru bicara Saksi-Saksi Yehuwa di Jakarta, Anggara Pardede mengatakan kehidupan dan ajaran Yesus memiliki pengaruh yang mendalam bagi banyak orang di seluruh dunia.

"Kami berharap acara peringatan ini, yang telah dilakukan hampir 2.000 tahun oleh orang Kristen, dapat membantu para undangan melihat kaitannya dengan harapan yang luar biasa,” ujarnya.

Selain peringatan tersebut, para anggota Saksi-Saksi Yehuwa juga akan mengundang masyarakat untuk menghadiri ceramah khusus bertajuk “Siapa yang Akan Memulihkan Bumi?” yang dijadwalkan berlangsung sepanjang April 2026 di lebih dari 118.000 sidang jemaat di berbagai negara.

Ceramah berdurasi sekitar 30 menit itu akan membahas sejumlah topik berdasarkan Alkitab, antara lain hubungan manusia dengan bumi, janji pemulihan bumi di masa depan, serta cara memperoleh manfaat dari janji-janji Alkitab.