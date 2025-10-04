Kehadiran AHY Bikin Kejuaraan Dunia Sambo Remaja dan Junior 2025 Lebih Istimewa

jpnn.com, BOGOR - Kejuaraan Dunia Sambo Remaja dan Junior atau World Youth and Junior Sambo Championship 2025 resmi dibuka, Jumat (3/10/2025) malam.

Pembukaan kejuaraan tersebut menjadi istimewa karena dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Tambah istimewa lagi putra Presiden ke-6 Indonesia itu hadir bersama adik kandungnya yang Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Edhie Baskoro Yudhoyono.

Pembukaan kejuaraan dunia yang diikuti 400 atlet dari 34 negara di JSI Resort Convention Hall Megamendung, Bogor, Jawa Barat, itu juga terasa lebih spesial karena AHY menekan tombol bersamaan dengan 6 undangan istimewa lainnya.

Mereka adalah Presiden Federasi Sambo Amatir Internasional (FIAS) Vasily Shestakov, Ketua Umum Komite Olimpiade (KOI/NOC Indonesia) Raja Sapta Oktohari, Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat TB Ade Lukman, wakil sponsor Tommy Hermawan Lo dan Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Sambo Indonesia (PP Persambi) Krisna Bayu OLY sebagai tuan rumah.

“Malam ini bukan hanya perayaan olahraga namun juga perayaan persahabatan, keberanian dan semangat para remaja. Tentu saja, kami sangat bangga bahwa Indonesia dipercayai oleh FIAS, Federasi Sambo Internasional, untuk menghasilkan kemampuan terbaik ini. Dan malam ini, penampilan yang benar adalah kehadiran anda, semua atlet yang telah datang dari lebih dari 30 negara di seluruh Asia, Eropa, Afrika, dan Pasifik,” kata AHY.

Ketua Dewan Pembina Persambi itu menambahkan, sambo bukanlah hanya sekadar olahraga namun menyangkut hubungan kemanusiaan. Hal ini tercermin dari antusias kehadiran peserta yang melintasi lima benua di dunia.

Semua menyatu dengan semangat untuk meningkatkan persahabatan demi perbaikan kualitas kehidupan masyarakat olahraga dan dunia.