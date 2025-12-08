Kehadiran Prabowo saat HUT ke-61 Golkar Jadi Tanda Pengakuan Kepemimpinan Bahlil di Partai

jpnn.com - Ketua DPP Golkar Bidang Lembaga Komunikasi dan Informasi (LKI) Dave Laksono menilai Puncak HUT ke-61 partainya menjadi afirmasi terhadap kepemimpinan Bahlil Lahadalia yang mampu menjaga stabilitas di parpol berkelir kuning itu.

Sebab, kata Dave, Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir secara langsung ke lokasi acara.

"Kehadiran tersebut sebagai pengakuan atas kepemimpinan Bahlil yang menjaga stabilitas dan kohesi partai," kata dia dalam keterangan persnya dikutip Senin (8/12).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu mengatakan gaya kepemimpinan Bahlil sebenarnya mampu menghadirkan energi baru bagi Golkar, khususnya dalam merancang strategi komunikasi politik.

"Gaya komunikasi pak Bahlil yang lugas dan jernih menjadi landasan untuk membangun ulang kepercayaan publik melalui transparansi, konsistensi, dan ketepatan pesan," ujar Dave.

Ketum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 itu mengatakan ekosistem politik digital saat ini menuntut partai hadir lebih aktif, transparan, dan responsif di ruang publik.

Menurut Dave, tuntutan itu sejalan dengan gaya kepemimpinan Bahlil yang terbuka, tegas, dan merakyat.

"LKI melihat keunggulan penting dari kepemimpinan Bahlil, komunikasi yang terbuka, tegas, dan membumi. Karakter ini menjadi modal strategis untuk menumbuhkan kredibilitas publik terhadap institusi partai," ujar dia.