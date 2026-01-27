Close Banner Apps JPNN.com
Kehadiran Shayne Pattynama Bikin Persija Jakarta Lepas Alan Cardoso?

Selasa, 27 Januari 2026 – 17:35 WIB
Alan Cardoso saat berlatih bersama Persija Jakarta di Persija Training Ground, Bojongsari. Foto: Dokumentasi Persija Jakarta

jpnn.com - Persija Jakarta resmi melepas Alan Cardoso pada pertengahan musim BRI Super League 2025/26.

Keputusan tersebut diambil lantaran stok pemain di posisi bek kiri Macan Kemayoran dinilai sudah berlimpah.

Persija sebelumnya baru mendatangkan pemain diaspora, Shayne Pattynama dari Buriram United.

Selain itu, Persija masih memiliki Dony Tri Pamungkas yang juga mampu beroperasi di sektor bek kiri.

Kondisi tersebut membuat manajemen memutuskan untuk melepas pemain asal Rio de Janeiro itu pada paruh pertama kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Direktur Persija, Mohamad Prapanca, menyampaikan salam perpisahan kepada pemain kelahiran 5 Januari 1998 tersebut.

Sepanjang memperkuat tim ibu kota, Alan Cardoso menjadi bagian penting dalam menjaga konsistensi Persija bertengger di papan atas klasemen sementara.

Tercatat, mantan pemain Vasco da Gama itu tampil dalam 17 pertandingan dengan kontribusi satu asis, lima tembakan, 380 umpan sukses, 28 tekel, 28 intersep, serta 18 sapuan.

Persija Jakarta melepas Alan Cardoso pada pertengahan musim Super League 2025/26 seusai stok bek kiri melimpah

