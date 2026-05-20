Kehadiran Wakil Ketua DPR di BEI Jadi Sinyal Dukungan Negara di Tengah Pelemahan IHSG

jpnn.com, JAKARTA - Kehadiran Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Bursa Efek Indonesia (BEI) dinilai sebagai sinyal kuat kehadiran negara dan penguatan koordinasi kelembagaan di tengah tekanan pasar modal.

Kunjungan yang berlangsung pada Selasa (19/5) tersebut dilakukan bersama jajaran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yakni Rosan Roeslani selaku CEO dan Dony Oskaria selaku COO. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi serta jajaran direksi BEI.

Diskusi dalam kunjungan tersebut menyoroti sejumlah langkah konkret untuk menarik dan meyakinkan investor global agar tetap masuk ke bursa, sekaligus menjaga kepercayaan serta pertumbuhan investor ritel lokal.

"Langkah ini sangat substansial dalam menghadapi tekanan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan pelemahan nilai tukar rupiah," kata Peneliti Ekonomi GREAT Institute, Ani Asriyah kepada wartawan, Rabu (20/5).

Dia juga menafikan anggapan keliru yang menyatakan bahwa merosotnya IHSG disebabkan oleh kunjungan tersebut. Secara temporal dan analitis, tekanan di pasar saham sudah terjadi sejak pembukaan perdagangan pagi hari, sementara rombongan baru tiba sekitar pukul 10.27 WIB.

Pada pembukaan, IHSG berada di kisaran 6.599 dan sempat turun ke 6.565 di menit-menit awal, sebelum akhirnya ditutup melemah 3,46 persen di level 6.370 pada akhir perdagangan.

"Pasar sudah berada dalam tekanan bahkan sebelum rombongan tiba di gedung BEI," ujar Ani.

Oleh karena itu, tidak tepat jika pelemahan IHSG dikaitkan dengan kunjungan tersebut, karena kedatangan rombongan justru bertujuan untuk menjaga kepercayaan pada bursa.