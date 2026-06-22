Keindahan Bali Tenggelam karena Makin Buruknya Masalah Sampah

Buduk adalah seperti kebanyakan desa di Bali, indah, dipenuhi rumah-rumah dan pura tradisional, sawah, namun juga deretan vila untuk turis.

Terletak di sebelah utara Canggu, desa ini semakin populer di kalangan turis yang ingin menghindari tempat-tempat yang biasanya ramai oleh turis.

Namun tepat di bagian tengah desa Buduk tampak gundukan sampah yang sangat besar.

Gundukan dari sampah-sampah yang melimpah ini membentang puluhan meter. Terlihat banyak kantong sampah yang robek, sisa-sisa makanan, botol plastik, dan barang-barang rumah tangga yang dibuang sembarangan.

Di bawah gundukan terdapat lebih banyak sampah lagi yang sudah tertutup oleh tanah dan lumpur.

Kepada ABC, warga setempat mengatakan mereka sudah membuang sampah ke lokasi tersebut selama berbulan-bulan, meskipun tempat tersebut bukan area untuk membuang sampah yang resmi.

Mereka mengatakan sudah membayar biaya bulanan yang jumlahnya kecil kepada desa untuk melakukan hal tersebut.

Namun, ketika ABC mengirimkan pertanyaan kepada pemerintah setempat tentang lokasi pembuangan sampah, dengan cepat mereka memerintahkan agar kawasan tersebut dibersihkan dari sampah.