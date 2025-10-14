Keinginan Luhut Ditolak Mentah-mentah Menkeu Purbaya

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, tidak akan mengeluarkan duit dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pembangunan family office di Bali.

Adapun pembangunan family office diusulkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

"Anggaran nggak akan saya alihkan ke sana," kata Purbaya dikutip Selasa (14/10).

Baca Juga: Luhut vs Purbaya di Program MBG

Purbaya juga mengaku telah mendengar soal rencana pembangunan family office yang diusulkan oleh Luhut Binsar. Karena itu dia akan membiarkan DEN menjalankan wewenangnya dalam pembangunan family office.

Purbaya pun tidak melakukan intervensi apa pun dalam rencana tersebut, termasuk memberikan masukan.

"Saya belum terlalu mengerti konsepnya walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. Tapi, saya belum pernah lihat konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab," tambahnya.

Purbaya mengaku untuk APBN ini akan ia disalurkan dengan tepat, baik tepat waktu dan tepat sasaran. Dia pun bakal mengusahakan agar tidak ada kebocoran anggaran.

"Kalau mau (buat family office), saya doakan," tutur Purbaya.