Keisha Alvaro Ungkap Tantangannya Membintangi Film Sihir Tanah Kubur

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Keisha Alvaro membintangi film horor terbaru dari MVP Pictures, Sihir Tanah Kubur.

Dalam film tersebut dia berperan sebagai Gema, putra dari seorang ustaz yang dihormati bernama Yusuf (Ariyo Wahab).

Keisha Alvaro mengungkapkan bahwa salah satu tantangannya dalam memerankan karakternya tersebut adalah dialek bahasa Jawa.

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"Untuk karakter saya sendiri tantangannya sih betul dari segi dialek," ujar Kiesha Alvaro di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (17/7).

Tak hanya itu, dalam film tersebut dia juga ada adegan membaca ayat Al-Quran.

Putra sulung Pasha Ungu itu mengaku kerap mendiskusikan soal alasan di balik pemilihan ayat tersebut.

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Hal itu dilakukan agar penghayatannya saat berakting terasa lebih jelas dan tepat.

"Terus juga ada beberapa kali saya baca bacaan ayat Quran. Jadi, lebih sering crosscheck lagi, tanya-tanya lagi, terus dicari tahu juga apa sih artinya, kenapa ini dibacakan, supaya ketika membacakan itu pun lebih jelas, kenapa harus membacakan ayat itu, kenapa enggak ayat yang lain," ucap Kiesha Alvaro.