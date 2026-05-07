JPNN.com - Daerah

Kejadian di Bandung, Korban Begal Dikeroyok Warga

Kamis, 07 Mei 2026 – 14:18 WIB
Ilustrasi polisi. Foto: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - BANDUNG - Nasib nahas dialami oleh warga Bandung berinisial RRA (28 tahun) pada Rabu (6/5) malam.

Niat hati hendak meminta tolong kepada warga seusai menjadi korban begal, RRA justru menjadi sasaran amukan warga.

Saat itu, korban dan temannya yang sedang mengendarai sepeda motornya, tiba-tiba dihampiri oleh pelaku yang berjumlah tiga orang di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung.

Pelaku mengaku sebagai anggota polisi dan menggeledah tas yang dipakai korban. Kemudian, korban dan temannya diminta para pelaku untuk ikut ke suatu tempat.

"Mengaku sebagai anggota polisi melakukan pemeriksaan terhadap tas dan handphone korban dan temannya," kata Kapolsek Babakan Ciparay Kompol Kurniawan, Kamis (7/5).

Dalam perjalanan menuju ke tempat yang dituju atau tepatnya di Jalan Babakan Ciparay, pelaku menurunkan korban dan temannya dengan alasan hendak buang air kecil.

Namun, ketika korban turun dari motornya, pelaku tiba-tiba berupaya untuk kabur. Korban pun langsung mengejar sambil berteriak meminta tolong.

"Kemudian para pelaku kabur ke arah Simpang Lima B dan korban berteriak-teriak minta tolong dan mengejar pelaku," ujarnya.

Korban begal berkedok polisi di Bandung malah dikeroyok warga setelah pelaku meneriakinya begal.

