Kejadian di Bintaro, Pria Tewas dengan Luka Tembak di Kepala

jpnn.com, JAKARTA - BAS, pria 54 tahun ditemukan tewas dengan luka tembak di bagian kepala, Jumat (6/3).

Korban ditemukan di sebuah rumah Jalan Deplu I RT 001/RW 03, Kelurahan Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

"Setelah dilakukan tindakan cek TKP, kami langsung melakukan koordinasi dengan pihak Rumah Sakit Polri untuk melaksanakan autopsi. Untuk memastikan apakah ada pidana lain yang terjadi," kata Kapolsek Pesanggrahan Kompol Seala Syah Alam dalam konferensi pers, Selasa.

Dia menjelaskan kejadian tersebut pertama kali diketahui warga setelah anjing peliharaan di sekitar lokasi terus menggonggong sejak pagi hari.

Seorang saksi kemudian mengecek ke sekitar rumah korban dan sempat melihat bagian kaki korban dari arah kamar atau ruang kerja.

Setelah kembali ke lokasi seusai salat Jumat, saksi menemukan korban sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan darah di bagian wajah dan kasur.

"Selanjutnya warga melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian melalui layanan darurat 110," ucapnya.

Petugas kemudian melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP) dan mengevakuasi jenazah ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan autopsi.