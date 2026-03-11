Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Kejadian di Bintaro, Pria Tewas dengan Luka Tembak di Kepala

Rabu, 11 Maret 2026 – 04:50 WIB
Kejadian di Bintaro, Pria Tewas dengan Luka Tembak di Kepala - JPNN.COM
Konferensi pers Polsek Pesanggrahan soal temuan seorang pria inisial BAS (54) ditemukan meninggal dunia dengan luka tembak pada kepala di sebuah rumah di Jalan Deplu I RT 001/RW 03, Kelurahan Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Selasa (10/3/2026). ANTARA/Luthfia Miranda Putri

jpnn.com, JAKARTA - BAS, pria 54 tahun ditemukan tewas dengan luka tembak di bagian kepala, Jumat (6/3).

Korban ditemukan di sebuah rumah Jalan Deplu I RT 001/RW 03, Kelurahan Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

"Setelah dilakukan tindakan cek TKP, kami langsung melakukan koordinasi dengan pihak Rumah Sakit Polri untuk melaksanakan autopsi. Untuk memastikan apakah ada pidana lain yang terjadi," kata Kapolsek Pesanggrahan Kompol Seala Syah Alam dalam konferensi pers, Selasa.

Baca Juga:

Dia menjelaskan kejadian tersebut pertama kali diketahui warga setelah anjing peliharaan di sekitar lokasi terus menggonggong sejak pagi hari.

Seorang saksi kemudian mengecek ke sekitar rumah korban dan sempat melihat bagian kaki korban dari arah kamar atau ruang kerja.

Setelah kembali ke lokasi seusai salat Jumat, saksi menemukan korban sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan darah di bagian wajah dan kasur.

Baca Juga:

"Selanjutnya warga melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian melalui layanan darurat 110," ucapnya.

Petugas kemudian melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP) dan mengevakuasi jenazah ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan autopsi.

Pria ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala di Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pesanggrahan  Penembakan  Ditembak  Polsek Pesanggrahan  Bintaro 
BERITA PESANGGRAHAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp