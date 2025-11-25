Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Kejadian di Cirebon, Cowok Minta Putus Gegara si Cewek Sering Begitu, Ada Teriakan

Selasa, 25 November 2025 – 13:06 WIB
Kejadian di Cirebon, Cowok Minta Putus Gegara si Cewek Sering Begitu, Ada Teriakan - JPNN.COM
Ilustrasi berpacaran. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - CIREBON - Polres Cirebon Kota sedang menangani kasus penemuan perempuan yang tak lagi bernyawa di kamar indekos, di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Senin (24/11) malam.

Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar mengatakan pihaknya melakukan serangkaian penanganan di lokasi kejadian, setelah menerima laporan masyarakat terkait peristiwa tersebut.

“Telah ditemukan perempuan dalam keadaan meninggal dunia dengan kondisi gantung diri di dalam kamar mandi indekos,” kata Pak Eko di Cirebon, Selasa (25/11).

Baca Juga:

Dia menjelaskan peristiwa itu diketahui sekitar pukul 23.00 WIB pada salah satu kamar indekos di Jalan Sriwijaya, Desa Kedawung, Cirebon.

Identitas perempuan tersebut diketahui berinisial VSN (34), warga Kota Bandung.

Menurut dia, hasil pemeriksaan awal di lokasi mengindikasikan dugaan sementara bahwa korban mengakhiri hidupnya.

Baca Juga:

Namun, penyelidikan tetap dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan penyebab kematian.

Eko menjelaskan salah seorang saksi, MF (21), yang merupakan kekasih korban, mengatakan bahwa korban masih dalam keadaan hidup pada Senin pagi, yakni pada saat saksi tersebut meninggalkan kamar tempat mereka tinggal untuk bekerja.

Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar mengatakan pihaknya sudah melakukan serangkaian penanganan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   polres cirebon kota  Cirebon  gantung diri  bunuh diri 
BERITA POLRES CIREBON KOTA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp