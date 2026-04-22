Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Kejadian di Ruang Ganti Ikut Menentukan Skor PSIM Vs Persija

Rabu, 22 April 2026 – 21:06 WIB
PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta pada pekan ke-29 Super League. Foto: psim

jpnn.com - GIANYAR - Pelatih PSIM Yogyakarta Jean Paul Van Gastel mengapresiasi kerja keras para pemainnya menahan serangan Persija Jakarta pada pekan ke-29 Super League.

PSIM vs Persija di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Rabu (22/4) sore WIB berakhir imbang 1-1.

“Saya senang kami bisa mendapatkan satu poin melawan Persija Jakarta. Mereka adalah tim besar yang bersaing memperebutkan gelar juara. Saya juga lega bisa mengakhiri tren negatif kami sebelumnya," tutur Gastel seperti dipetik dari halaman klub.

Pelatih asal Belanda tersebut menyoroti jalannya laga saat kubu tamu terus memberikan tekanan tinggi.

Dia pun menilai bahwa hasil akhir merupakan capaian paling realistis bagi tim asuhannya.

“Mengingat skor akhir 1-1, saya rasa itu adalah hasil maksimal bisa kami raih dalam pertandingan ini. Penting bagi kami untuk mengamankan poin tersebut. Persija bermain dengan baik, dan kami lebih banyak dituntut untuk bertahan,” katanya.

PSIM Vs Persija berakhir dengan skor 1-1. Ayo ke sini melihat klasemen Super League.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persija  PSIM vs Persija  Super League  klasemen Super League 
BERITA PERSIJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp