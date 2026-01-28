Kejadian Dramatis Sebelum Semifinal Australian Open 2026

Rabu, 28 Januari 2026 – 21:42 WIB

jpnn.com - MELBOURNE - Ajang grand slam Australian Open 2026 tiba di semifinal.

Untuk nomor tunggal putra; Carlos Alcaraz (Spanyol/ranking 1) vs Alexander Zverev (Jerman/3) dan Jannik Sinner (Italia/2) vs Novak Djokovic (Serbia/4).

Pada sektor putri ada laga Aryna Sabalenka (Belarusia/1) vs Elina Svitolina (Ukraina/12) dan Elena Rybakina (Kazakhstan/5) vs Jessica Pegula (Amerika Serikat/6).

Semifinal tunggal putri digelar pada Kamis (29/1), sedangkan perebutan tempat di final tunggal putra digelar pada Jumat (30/1).

Sebelum fokus pada semifinal, perhatian publik penggila tenis tertuju pada perempat final yang mempertemukan Novak Djokovic versus Lorenzo Musetti (Italia), Rabu (28/1) siang.

Djokovic melaju ke semifinal secara dramatis, lantaran Lorenzo Musetti terpaksa mundur.

Musetti mundur saat unggul dua set 6-4, 6-3 dan sedang tertinggal 1-3.

"Saya tidak tahu harus berkata apa selain saya merasa sangat kasihan kepadanya dan dia adalah pemain yang jauh lebih baik," kata Djokovic dikutip dari ATP.