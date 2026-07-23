Kejagung Bikin Sprindik Baru Lagi di Kasus Febrie Adriansyah dan Don Ritto

jpnn.com - Tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menerbitkan surat penyidikan (sprindik) baru lagi untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Terkait sprindik baru ini Kejagung telah memanggil beberapa saksi, mulai mantan Jampidsus Febrie Adriansyah hingga Don Ritto.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna menjelaskan bahwa sprindik baru itu bernomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2026.

"Benar, (sprindik, red.) TPPU ini khusus di luar tiga sprindik yang dikeluarkan sebelumnya oleh penyidik Kejagung. Jadi, ada empat sprindik totalnya sekarang," ujar Anang, Kamis (23/7/20026).

Sprindik baru itu diterbitkan seusai pihak Kejagung menerima berkas perkara dan barang bukti emas 74 kilogram dan valuta asing senilai ratusan miliar dari Polri.

Kemudian, dalam proses penyidikan, tim penyidik yang disebut Tim 9 memanggil empat orang saksi, yakni Febrie Adriansyah (FA), Don Ritto (DR), NH, dan TS, serta seorang ahli TPPU untuk dimintai keterangannya pada hari Rabu (22/7).

Baca Juga: Eks Anak Buah Febrie Adriansyah dan Sejumlah Kajati Kena Mutasi

Namun, dari keempat orang saksi tersebut, dua orang tidak memenuhi panggilan, yakni Febrie Adriansyah dengan alasan kesehatan dan NH yang tidak hadir tanpa pemberitahuan.

Oleh karena itu, tim penyidik akan menjadwalkan pemanggilan ulang bagi keduanya pada Jumat (24/7) mendatang.