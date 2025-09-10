Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Kejagung Diminta Dalami Hubungan Nadiem dengan Investasi Google

Rabu, 10 September 2025 – 15:32 WIB
Kejagung Diminta Dalami Hubungan Nadiem dengan Investasi Google - JPNN.COM
Google menyempurnakan peramban Chrome. Foto: The Guardian

jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum pidana Hibnu Nugroho mengatakan Kejaksaan Agung (Kejagung) bisa mengembangkan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook, dengan tersangka mantan menteri di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nadiem Makarim.

Hal ini disampaikan Hibnu menanggapi langkah Kejagung yang akan mendalami ada tidaknya keterkaitan investasi Google di Gojek dengan proyek pengadaan laptop chromebook.

Nadiem adalah sosok pendiri Gojek. Adapun Chromebook adalah laptop dengan sistem operasi Chrome OS buatan Google.

Baca Juga:

Hibnu mengatakan jika memang benar ada investasi Google, maka kemungkinan sudah ada perencanaan sebelumnya.

“Sehingga niat sebelum menjadi menteri dan setelah menjadi menteri ada hubungan kausal. Hubungan ini yang harus dikembangkan oleh penyidik Kejagung,” ungkap Hibnu.

Hal yang dikembangkan ini, lanjut Hibnu, terkait kemungkinan permufakatan-permufakatan sebelum menjadi menteri di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Baca Juga:

Ini yang akan mejadikan indikasi kuat bahwa pengadaan laptop chromebook di Kemendikbudristek memang bermasalah.

“Bukan pada saat menjadi menteri, tapi sebelumnya. Pertanyaannya kan sebelum itu (pengadaan laptop chromebook) mungkin sudah terindikasi akan dijadikan menteri. Nah siapa itu yang menjanjikan?” papar Hibnu.

Nadiem adalah sosok pendiri Gojek. Adapun Chromebook adalah laptop dengan sistem operasi Chrome OS buatan Google

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Nadiem Makarim  Nadiem  Chromebook  Google  Gojek 
BERITA NADIEM MAKARIM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp