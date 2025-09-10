Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Kejagung Diminta Usut Dugaan Korupsi Perpanjangan Tol Cawang-Pluit

Rabu, 10 September 2025 – 17:34 WIB
Kejagung Diminta Usut Dugaan Korupsi Perpanjangan Tol Cawang-Pluit - JPNN.COM
Langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) menjerat lima perusahaan (korporasi) sebagai tersangka kasus korupsi tata niaga timah dengan nilai kerugian disebut mencapai Rp 300 triliun dinilai tidak tepat. Ilustasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi meminta Kejaksaan Agung untuk mengusut kasus dugaan korupsi perpanjangan konsesi Tol Cawang-Pluit oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP).

"Iya (Kejagung harus usut tuntas)," ucap Uchok, pada Rabu (10/9).

Menurut dia, perpanjangan konsesi proyek itu telah terjadi potensi tindak pidana korupsi.

Baca Juga:

Hal tersebut diyakini lantaran proyek strategis nasional itu diduga diberikan secara penunjukan langsung ke CMNP, tanpa melalui proses pelelangan terbuka.

Dia menilai, langkah pemberian hak pengembangan jalan tol secara langsung kepada PT CMNP telah melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola infrastruktur nasional.

Ketidakterbukaan dalam proses pengadaan membuat negara berpotensi merugi secara finansial dan menciptakan iklim yang tidak sehat dalam pembangunan sektor jalan tol.

Baca Juga:

“Pemberian proyek jalan tol Ancol Timur-Pluit kepada PT CMNP dilakukan tanpa lelang. Ini jelas-jelas melanggar prinsip good governance dan mengandung dugaan kuat unsur pidana korupsi,” jelas Uchok.

Kendati tak ada proses lelang, pemerintah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan skema investasi terbaik, termasuk teknologi konstruksi, efisiensi biaya, dan kecepatan pengerjaan dari para pelaku usaha lainnya.

Uchok Sky Khadafi meminta Kejaksaan Agung untuk mengusut kasus dugaan korupsi perpanjangan konsesi Tol Cawang-Pluit

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kejagung  korupsi  Tol Cawang  CMNP  Citra Marga Nusaphala Persada 
BERITA KEJAGUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp