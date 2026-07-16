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JPNN.com - Nasional - Hukum

Kejagung: Febrie Adriansyah Masih Berstatus Tersangka di 3 Sprindik Baru

Kamis, 16 Juli 2026 – 14:15 WIB
Kejagung: Febrie Adriansyah Masih Berstatus Tersangka di 3 Sprindik Baru - JPNN.COM
Febrie Adriansyah saat menjadi Jampidsus. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap status eks Jampidsus Febrie Adriansyah masih sama sebagai tersangka dalam tiga kasus korupsi dan TPPU seperti pengusutan yang dilakukan kepolisian sebelumnya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mulanya membeberkan kejaksaan telah menerbitkan tiga Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) terkait kasus Febrie.

Sprindik diterbitkan kejaksaan Rabu (15/7) kemarin setelah penyerahan penanganan perkara dari Korps Tipidkor Polri pada Sabtu (11/7).

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Adapun, tiga Sprindik yang diterbitkan ialah bernomor 43 terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU untuk PT Krakatau, bernomor 44 terkait tindak pidana korupsi perkara PLTU PLN, bernomor 45 terkait korupsi di ASABRI.

"Sebagaimana laporan yang kami terima dari penyidik Polri," kata Anang dalam keterangan persnya dikutip Kamis (16/7).

Anang menuturkan tiga Sprindik yang diterbitkan kejaksaan menegaskan bahwa status Febrie masih Tersangka.

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Dia menerangkan penetapan status didasari oleh penetapan tersangka yang dilakukan sebelumnya oleh penyidik Kortas Tipidkor Polri.

Sejak diterbitkannya Sprindik, ujar Anang, pengusutan kasus korupsi dan TPPU terkait Febrie resmi ditangani Kejagung.

Kejagung masih menjadikan eks Jampidsus Febrie Adriansyah sebagai tersangka seperti pengusutan yang dilakukan kepolisian sebelumnya.

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TAGS   Febrie Adriansyah  Kejagung  Kejaksaan Agung  korupsi 
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