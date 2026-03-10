Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Geledah Kantor Ombudsman & Rumah Yeka Hendra, Kejagung Sita Dokumen Hingga Barang Elektronik

Selasa, 10 Maret 2026 – 14:44 WIB
Geledah Kantor Ombudsman & Rumah Yeka Hendra, Kejagung Sita Dokumen Hingga Barang Elektronik - JPNN.COM
Petugas dari Kejaksaan Agung berjaga saat penggeledahan di gedung Ombudsman di Jakarta, Senin (9/3/2026). Penggeledahan tersebut dilakukan terkait kasus dugaan perintangan penyidikan dan penuntutan perkara minyak goreng yang melibatkan tiga korporasi yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/nz.

jpnn.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dalam penggeledahan di kantor Ombudsman Republik Indonesia serta rumah anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika, pada Senin (9/3).

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan penyidik menemukan sejumlah barang bukti saat penggeledahan tersebut.

“Ada dokumen sama barang bukti elektronik,” kata Syarief di Jakarta, Selasa (10/3).

Baca Juga:

Dia menjelaskan penggeledahan juga dilakukan di kediaman Yeka Hendra yang berlokasi di kawasan Cibubur.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyatakan penggeledahan dilakukan dalam rangka penyidikan kasus dugaan perintangan penyidikan dan penuntutan perkara minyak goreng.

Menurut dia, perkara tersebut berkaitan dengan terpidana advokat Marcella Santoso dan tiga korporasi, yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, serta Musim Mas Group.

Baca Juga:

Kasus itu juga terkait dengan gugatan perdata yang diajukan ketiga korporasi tersebut ke pengadilan tata usaha negara. Ombudsman RI diduga memberikan rekomendasi yang digunakan untuk memperkuat gugatan tersebut.

Marcella Santoso sendiri telah divonis bersalah dalam perkara suap terkait pengondisian putusan lepas dalam kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) serta tindak pidana pencucian uang pada 2025.

Kejagung menyita dokumen dan barang elektronik dari penggeledahan kantor Ombudsman.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kejagung  Kasus  Ombudsman  Kasus Korupsi 
BERITA KEJAGUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp