JPNN.com - Nasional - Hukum

Kejagung Merespons Permintaan Prabowo dengan Baik, Wajar Kepercayaan Publik Tinggi

Kamis, 28 Agustus 2025 – 12:48 WIB
Kejagung Merespons Permintaan Prabowo dengan Baik, Wajar Kepercayaan Publik Tinggi
Ray Rangkuti. Foto: dok jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti, melihat Kejaksaan Agung (Kejagung) telah merespons dengan baik permintaan pemberantasan korupsi yang diserukan Presiden Prabowo.

Kejagung diminta tetap terus kencang mengusut perkara korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar.

Hal ini disampaikan Ray Rangkuti, menanggapi hasil survei nasional Polling Institute, yang menempatkan Kejagung sebagai lembaga hukum paling dipercaya publik.

Sebanyak 70 persen responden menyatakan percaya kepada Kejagung, Mahkamah Konstitusi (68 persen), dan pengadilan (66 persen), Komisi Pemberantasan Korupsi (64 persen), dan kepolisian (61 persen).

Dikatakannya, top opini pemberantasan korupsi memang masih ada di Kejagung. Mengingat institusi ini berani mengusut kasus korupsi dengan kerugian negara besar yang melibatkan elit penguasa.

“Jadi memang wajar kalau top opini masih dipegang Kejagung,” kata Ray Rangkuti.

Namun demikian, kata Ray Rangkuti, adanya abolisi terhadap Tom Lembong cukup membuat mereka terganggu. Sehingga Kejagung seperti menahan diri juga.

“Kasus Tom Lembong ini pengecualian saja, karena semua orang tahu kasus ini adanya di era presiden Jokowi,. Orang tahu penegakan hukum di masa itu beririsan dengan politik,” papar Ray rangkuti.

Kejaksaan Agung (Kejagung) dinilai telah merespons dengan baik permintaan pemberantasan korupsi yang diserukan Presiden Prabowo.

TAGS   Kejagung  Kejaksaan Agung  Prabowo  Survei  tingkat kepercayaan publik 
