Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Hukum

Kejagung Panggil Febrie Sebagai Tersangka Kasus Korupsi ASABRI dan TPPU

Jumat, 17 Juli 2026 – 17:32 WIB
Kejagung Panggil Febrie Sebagai Tersangka Kasus Korupsi ASABRI dan TPPU - JPNN.COM
Febrie Adriansyah saat menjadi Jampidsus. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menyebut pihaknya pada Jumat (17/7) ini memanggil eks Jampidsus Febrie Adriansyah untuk diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi PT ASABRI dan TPPU.

"Penyidik Kejagung telah memanggil Saudara FA untuk diperiksa sebagai tersangka," kata Anang ditemui di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Jumat (17/7).

Menurut Anang, Febrie diperiksa sebagai tersangka di korupsi PT ASABRI dan TPPU karena mengacu Sprindik yang diterbitkan kepolisian.

Baca Juga:

"Berdasarkan dari sprindik penyidik Kortas Polri, untuk satu perkara, yaitu terkait dengan TPPU dan ASABRI," kata dia.

Adapun, kejaksaan menerbitkan tiga Sprindik setelah menerima penanganan kasus korupsi dan TPPU berkaitan Febrie dari kepolisian.

Ketiga Sprindik itu bernomor 43 terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU PT Krakatau, bernomor 44 terkait tindak pidana korupsi perkara PLTU PLN, bernomor 45 terkait korupsi di ASABRI.

Baca Juga:

Sebelumnya, kepolisian menetapkan Febrie bersama Don Ritto sebagai tersangka dalam tiga kasus korupsi dan TPPU.

Penyidik Korps Bhayangkara pada Jumat ini menyerahkan barang bukti dan tersangka Don Ritto untuk tiga kasus korupsi serta TPPU ke kejaksaan.

Penyidik Kejagung hanya memanggil eks Jampidsus Febrie sebagai tersangka untuk satu kasus, karena mengikuti Sprindik kepolisian.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Febrie Adriyansyah  Kejagung  TPPU  Asabri 
BERITA FEBRIE ADRIYANSYAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp