Download Apps JPNN.com
Kejagung Tahan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto

Kamis, 16 April 2026 – 13:33 WIB
Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Hery Susanto digiring petugas usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel tahun 2013-2025 di Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta, Kamis (16/4/2026). ANTARA/Nadia Putri Rahmani

jpnn.com - JAKARTA - Kejaksaan Agung menahan Ketua Ombudsman RI periode 2026-2037 Hery Susanto. Penahanan dilakukan setelah Kejagung menetapkan Hery Susanto sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel tahun 2013-2025.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan bahwa Hery melakukan dugaan tindak pidana ini saat sedang menjabat sebagai Komisioner Ombudsman RI periode 2021-2026.

“Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah tim penyidik memperoleh bukti yang cukup melalui serangkaian tindakan penyidikan, penggeledahan, dan lain-lain,” katanya di Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta, Kamis (16/4).

Baca Juga:

Syarief mengatakan bahwa Hery diduga menerima sejumlah uang dari PT TSHI untuk dilakukan pengaturan guna membantu perusahaan tersebut dari permasalahan terkait perhitungan pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Seusai ditetapkan tersangka, Hery akan menjalani penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan.

Tampak di lokasi, Hery keluar dari Gedung Jampidsus Kejagung pada pukul 11.19 WIB.

Baca Juga:

Dia tampak mengenakan kaus berwarna biru muda dan celana abu-abu.

Saat digiring petugas, dia hanya diam dan langsung masuk ke dalam mobil tahanan. (antara/jpnn)

Kejagung tahan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi dalam kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel tahun 2013-2025.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kejagung  Ketua Ombudsman RI  pertambangan nikel  Kasus Korupsi  Ketua ORI tersangka  tersangka korupsi nikel 
BERITA KEJAGUNG LAINNYA:

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
