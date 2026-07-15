Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Hukum

Kejagung Tunjuk 9 Jaksa Usut Kasus Febrie Adriansyah, Sebagian Pernah Bertugas di KPK

Rabu, 15 Juli 2026 – 19:28 WIB
Kejagung Tunjuk 9 Jaksa Usut Kasus Febrie Adriansyah, Sebagian Pernah Bertugas di KPK - JPNN.COM
Febrie Adriansyah saat menjadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampidsus. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna menyebut pihaknya menunjuk sembilan jaksa senior untuk menangani kasus korupsi dan TPPU yang melibatkan eks Jampidsus Febrie Adriansyah.

Dia mengatakan para jaksa senior ini pernah bertugas sebagai penyidik dan penuntut di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

”Kami bentuk tim khusus, itu terdiri dari sembilan orang, sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK,” kata Anang di kantor Kejagung, Jakarta, Rabu (15/7).

Baca Juga:

Dia mengatakan pembentukan tim khusus yang diisi jaksa senior untuk menjaga independensi penyidikan kasus korupsi dan TPPU terkait Febrie. 

Nantinya, kata dia, penyidikan jaksa akan melibatkan kepolisian yang lebih dahulu menangani perkara.

"Dalam pelaksanaan, kami nanti tetap berkoordinasi dan berkolaborasi dengan penyidik awal dari Polri untuk saling melengkapi,” ujar dia.

Baca Juga:

Sebelumnya, Kejagung pada Rabu ini menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (sprindik) setelah mereka menerima penanganan kasus korupsi dan TPPU yang melibatkan Febrie dari kepolisian.

Adapun, tiga sprindik yang diterbitkan ialah bernomor 43 terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU untuk PT Krakatau, bernomor 44 terkait tindak pidana korupsi perkara PLTU PLN, bernomor 45 terkait korupsi di ASABRI.

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menyebut jaksa yang menangani kasus terkait Febrie Adriansyah sebagian pernah bertugas di KPK. Ini daftar namanya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Febrie Adriansyah  eks jampidsus  Kejagung  korupsi  TPPU  KPK  Jaksa  Asabri  batu bara  Krakatau Steel  PLN 
BERITA FEBRIE ADRIANSYAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp