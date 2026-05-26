Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Pajak

Kejagung Usut 10 Perusahaan CPO Terkait Kasus Transfer Pricing, Ini Kata Menkeu 

Selasa, 26 Mei 2026 – 16:30 WIB
Kejagung Usut 10 Perusahaan CPO Terkait Kasus Transfer Pricing, Ini Kata Menkeu  - JPNN.COM
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (26/5). Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa membenarkan 10 perusahaan minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) yang teridentifikasi melakukan transfer pricing saat ekspor tengah diproses Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Menkeu Purbaya mengungkapkan sudah berdiskusi dan menyerahkan data tersebut ke Kejagung RI sejak tiga bulan lalu.

"Tiga bulan yang lalu saya diskusi sama mereka. Mereka yang bergerak, katanya," kata Purbaya di Kemenko Bidang Perekonomian, Selasa (26/5).

Baca Juga:

Purbaya menyatakan sejauh ini belum ada kepastian sanksi hukum yang akan diberikan untuk sepuluh perusahaan jika terbukti bersalah.

Mengembalikan total kerugian akibat transfer pricing pun menjadi opsi yang dipertimbangkan.

Menurut Purbaya, perusahaan harus menarik tahun ke belakang dan menghitung total kewajiban yang mesti dibayar berdasarkan hasil pemeriksaan.

Baca Juga:

"Itu kan pasti bukan baru tahun ini saja, sudah tahun-tahun sebelumnya seperti itu," ujarnya.

Namun, Purbaya menjelaskan pemerintah tidak akan melakukan penutupan perusahaan secara permanen akibat kejadian ini.

Menkeu membenarkan 10 perusahaan CPO yang teridentifikasi melakukan transfer pricing saat ekspor tengah diproses Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   transfer pricing  Kejagung  CPO  ekspor  sawit  Menkeu 
BERITA TRANSFER PRICING LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp