Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Komunikasi

Kejahatan Siber Berkembang Cepat dengan Bantuan AI, Waspadalah

Selasa, 12 Mei 2026 – 09:51 WIB
Kejahatan Siber Berkembang Cepat dengan Bantuan AI, Waspadalah - JPNN.COM
Deputy Head of Master IT program, Swiss German University, Charles Lim bersama jajaran Indosat lakukan foto sesi seusai meluncurkan whitepaper bertajuk “A Business-Centric Framework for Enterprise Cyber-Resilience”. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA - Saat ini banyak perusahaan di Indonesia belum mencapai kekuatan keamanan siber yang maksimal untuk menghadapi ancaman yang kian kompleks.

Sebab, di era digitalisasi saat ini ketahanan keamanan menjadi perhatian khusus. Hal itu agar data di perusahaan terhindar dari serangan siber.

Deputy Head of Master IT program, Swiss German University, Charles Lim mengatakan ancaman siber berkembang jauh lebih cepat dan semakin sulit dideteksi, terutama dengan munculnya kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan deepfake.

Baca Juga:

Dia melihat dalam membangun ketahanan siber saat ini para pemilik bisnis masih menggunakan pendekatan reaktif dan bukan proaktif.

Pendekatan reaktif artinya sistem keamanan siber baru dihadirkan saat bisnis sudah mengalami kerentanan siber dan kerugian.

Seharusnya untuk menciptakan ketahanan siber sistemnya sudah harus disiapkan sebelum bisnis mengalami serangan siber.

Baca Juga:

"Organisasi perlu beralih dari pendekatan yang reaktif menuju cyber resilience yang lebih adaptif dan berkelanjutan,” ungkap Charles di sela peluncuran whitepaper bertajuk “A Business-Centric Framework for Enterprise Cyber-Resilience” di Kantor Indosat, Jakarta Pusat, Senin (11/5).

Menurutnya, lanskap ancaman siber di Indonesia kini berkembang semakin kompleks seiring meningkatnya adopsi AI dan digitalisasi enterprise.

Praktisi dari Swiss German University, Charles Lim mengatakan ancaman siber berkembang lebih cepat dan semakin sulit dideteksi, terutama munculnya AI.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kejahatan siber  Keamanan siber  Artificial Intelligence (AI)  Indosat 
BERITA KEJAHATAN SIBER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp