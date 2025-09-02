Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Kejaksaan Agung Didorong Lebih Berani Menyikat Koruptor

Selasa, 02 September 2025 – 13:26 WIB
Kejaksaan Agung Didorong Lebih Berani Menyikat Koruptor - JPNN.COM
Logo Kejaksaan Republik Indonesia. Foto: Kejaksaan Agung

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik dan hukum Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting, mengatakan, Kejaksaan Agung (Kejagung) harus semakin berani dalam menyikat koruptor yang ada di Indonesia.

Terlebih sikap TNI juga sekarang berani membekingi mereka untuk pemberantasan korupsi.

“Dengan di-back up TNI mestinya kejaksaan lebih berani melawan mafia-mafia hitam, koruptor-koruptor kakap,” kata Ginting.

Prabowo, menurut Ginting, sebenarnya merupakan harapan baru publik untuk pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sehingga ketika Kejagung maupun penegak hukum lainnya berani tegas memberantas korupsi, maka akan bisa menjadi kekuatan untuk melawan pihak-pihak yang ingin mendelegitimasi pemerintahan Prabowo.

Namun demikian, lanjutnya, untuk bisa bersih-bersih korupsi maka dibutuhkan penegak hukum yang bersih juga.

Karena itu, Kejagung dan Polri juga harus bersih-bersih di internalnya terlebih dahulu.

Disebutkan Ginting, jika Kejagung menyikat koruptor besar di Indonesia, maka banyak pihak-pihak yang akan kebakaran jenggot.

