Kejaksaan Geledah 2 Kantor Dinas, Selidiki Kasus Jual Beli Jabatan Pemkot Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap dua dinas terkait dengan dugaan jual beli jabatan dan pengadaan proyek di lingkungan Pemkot Bandung.

Dua dinas tersebut yakni Dinas Perhubungan, juga Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM).

Hal itu dkonfirmasi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Iskandar Zulkarnain saat diwawancara di Balai Kota Bandung.

Menurutnya, hingga saat ini baru dua dinas itu yang disasar oleh Kejari.

"Kemarin juga ada beberapa titik yang didatangi, dua di dinas antaranya Dishub dan DSDABM," kata Iskandar, Senin (3/11/2025).

Meski pemeriksaan dilakukan secara berkala, Sekda memastikan bahwa pelayanan di Pemkot Bandung tidak akan terganggu.

Sebab, semua aparat yang dipanggil baru sebatas saksi sehingga belum ada pihak manapun yang ditahan atau ditetapkan jadi tersangka.

"Saya harapkan semuanya menyampaikan keterangan yang sebenar-benarnya. Sekali lagi, ini masih tahap saksi, jadi tidak perlu disikapi secara berlebihan. Yang paling penting, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu karena hal ini," ujarrnya.