Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Kejar Bandar Sampai Aceh, Polda Riau Gagalkan Pengiriman Ribuan Paket Narkoba

Minggu, 31 Mei 2026 – 14:54 WIB
Kejar Bandar Sampai Aceh, Polda Riau Gagalkan Pengiriman Ribuan Paket Narkoba - JPNN.COM
Penangkapan kurir narkoba oleh Polda Riau di Pekanbaru. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Ditresnarkoba Polda Riau menggagalkan peredaran ratusan paket narkotika dan zat berbahaya di wilayah Riau.

Operasi penangkapan dilakukan di perbatasan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan.

Pada operasi itu polisi mengamankan seorang residivis kasus narkotika beserta ratusan butir pil ekstasi dan ratusan cartridge etomidate cair.

Baca Juga:

Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Putu Yudha Prawira mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait rencana transaksi narkoba di wilayah Kota Pekanbaru.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim gabungan Subdit I bersama Satresnarkoba Polres Bengkalis melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengarah ke wilayah Jalan Lintas Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan.

“Tim mendapatkan petunjuk keberadaan pelaku di wilayah perbatasan Pekanbaru dan Pelalawan. Saat dilakukan penyisiran, petugas menemukan seorang pria yang dicurigai membawa narkotika,” ujar Putu Minggu (31/5).

Baca Juga:

Saat hendak diamankan, pria berinisial B sempat berusaha melarikan diri.

Namun upaya tersebut cepat digagalkan petugas yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan.

Dari dalam tas ransel hitam milik tersangka, polisi menemukan delapan bungkus plastik besar berisi 300 cartridge etomidate cair berbagai varian.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polda Riau  narkoba  Bandar Narkoba  Aceh 
BERITA POLDA RIAU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp