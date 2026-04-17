Kejar Maling Motor, Sekuriti Gudang di Cinambo Bandung Ditembak 5 Kali

Jumat, 17 April 2026 – 12:12 WIB

jpnn.com, BANDUNG - Niat menyelamatkan sepeda motornya dari pencuri, Ronaldi (39 tahun), justru dihadapkan pada situasi berbahaya.

Sekuriti gudang itu ditembak pelaku saat mengejar sepeda motornya yang hendak dicuri di kawasan Cinambo.

Peristiwa ini berawal saat korban tengah bekerja di area gudang, dengan sepeda motornya yang terparkir di lokasi yang tidak jauh dari gerbang masuk.

Dia kemudian memergoki pelaku yang berusaha membawa kabur kendaraannya.

"Pas melihat motor nyala, saya keluar, melihat motor sudah dinaikkan oleh pelaku, sambil mutar arah, langsung saya kejar," kata Ronaldi saat ditemui di Mapolsek Cinambo, Kamis (16/4/2026) malam.

Korban sempat melakukan perlawanan ketika pelaku coba melarikan diri dari lokasi kejadian.

Dalam upaya tersebut, dia bahkan sempat memegang senjata milik pelaku.

"Sempat. Bahkan senpinya saja sempat saya pegang," ucapnya.