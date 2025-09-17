Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Kejar Pengalaman, Tabungan Tetap Aman!

Rabu, 17 September 2025 – 10:42 WIB
Kejar Pengalaman, Tabungan Tetap Aman!
bank bjb menghadirkan terobosan baru yang menyelaraskan kayanan finansial dengan gaya hidup masyarakat. Foto: bjb

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb senantiasa menghadirkan terobosan baru yang menyelaraskan layanan finansial dengan gaya hidup masyarakat.

Kali ini, bank bjb mempersembahkan program spesial bagi para pecinta olahraga, khususnya pelari, melalui promo Bromo Desert Race – 50 (BRODER50).

BRODER50 merupakan ajang lomba lari lintas alam yang akan digelar di Lautan Pasir Bromo pada 11 Oktober 2025. Event ini dikenal sebagai salah satu lomba paling menantang dengan lintasan di padang pasir yang indah sekaligus ekstrem.

bank bjb hadir dengan cara baru agar masyarakat bisa menikmati pengalaman olahraga ini sambil tetap menabung.

Melalui program promosi BRODER50, bank bjb memberikan hadiah berupa tiket lari kategori 10K dan 25K bagi nasabah yang menabung atau menempatkan dana sesuai skema yang ditentukan.

Dengan begitu, menabung menjadi lebih bernilai karena nasabah tidak hanya menyimpan dana, tetapi juga mendapat pengalaman olahraga prestisius.

Untuk nasabah reguler, tersedia dua pilihan skema utama, yakni Tandamata Berjangka dan Hold Dana. Pada skema Tandamata Berjangka, nasabah cukup membuka tabungan berjangka dengan setoran awal dan setoran bulanan dalam jangka waktu 12 bulan.

Besaran setoran akan menentukan jenis tiket yang diperoleh untuk kategori 10K hingga kategori 25K.

