Kejar Poin Menuju BWF World Tour Finals, Fajar/Fikri Coba Main Lepas di Australia Open 2025

Selasa, 18 November 2025 – 17:33 WIB

jpnn.com - Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri berupaya tampil maksimal saat berlaga di Australian Open 2025.

Pemilik ranking 13 dunia itu tengah mengejar target menembus Top 8 agar bisa memastikan tempat di BWF World Tour Finals 2025.

Pasangan asal klub SGS Bandung tersebut memulai perjalanan di Australian Open 2025 dengan lulus ke 16 besar.

ajar/Fikri meraih kemenangan meyakinkan atas wakil Malaysia, Lau Yi Sheng/Lim Tze Jian, dengan skor 21–15, 21–10 di Quaycentre, Sydney, Selasa (18/11/2025).

Fajar menegaskan bahwa target besar yang dicanangkan PBSI tidak ingin mereka jadikan beban. Menurutnya, fokus utama ialah menjaga permainan agar tetap stabil dan menikmatinya.

“Kami memang harus mencapai target yang tinggi bila ingin lolos ke World Tour Finals tapi kami tidak mau memikirkan itu karena takutnya menjadi beban,” ujar Fajar.

Fajar/Fikri memang langsung melejit setelah debut pada Japan Open 2025.

Keduanya bahkan sukses naik podium pada ajang bergengsi China Open 2025 setelah mengalahkan wakil Malaysia Aaron Chia/Soh Wooi Yik dengan skor 21–15, 21–14.