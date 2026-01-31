Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Kejati Aceh Tangkap Buron Kasus Perdagangan Orang Jaringan Lhokseumawe

Sabtu, 31 Januari 2026 – 14:29 WIB
Kejati Aceh Tangkap Buron Kasus Perdagangan Orang Jaringan Lhokseumawe - JPNN.COM
Tim Kejaksaan memeriksa dokumen penangkapan buronan TPPO imigran Rohingya di Langsa, Aceh, Jumat (30/1/2026). ANTARA/HO-Kejati Aceh

jpnn.com, ACEH - Kejaksaan Tinggi Aceh berhasil membekuk Abdur Rohim Batubara, terpidana kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) imigran Rohingya yang telah buron sejak Januari 2024.

Penangkapan dilakukan di kawasan Seulalah Bawah, Kota Langsa, pada Jumat (30/1) malam.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Aceh Ali Rasab Lubis di Banda Aceh, Sabtu, mengatakan terpidana atas nama Abdur Rohim Batubara.

Baca Juga:

Terpidana ditangkap di sebuah tempat di Seulalah Bawah, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh.

"Terpidana ditangkap pada Jumat (30/1) sekira pukul 19.50 oleh Tim Tangkap Buronan atau Tabur Kejati Aceh. Terpidana masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Kejaksaan Negeri Lhokseumawe sejak Januari 2024," katanya.

Ali Rasab Lubis menyebutkan Abdur Rohim Batubara merupakan terpidana TPPO imigran Rohingya dengan hukuman tiga tahun penjara serta denda Rp120 juta dengan subsidair tiga bulan penjara.

Baca Juga:

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, kata dia, terpidana Abdur Rohim Batu Bara terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 10 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Ali Rasab Lubis menyebutkan Abdur Rohim Batubara terbukti secara sah dan meyakinkan membawa 20 imigran Rohingya keluar dari kamp pengungsian di eks Kantor Imigrasi Lhokseumawe.

Kejaksaan Tinggi Aceh berhasil membekuk Abdur Rohim Batubara, terpidana kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) imigran Rohingya yang buron sejak 2024.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kejati Aceh  DPO Kejati Aceh  Buron Kasus Perdagangan Orang  TPPO  Lhokseumawe 
BERITA KEJATI ACEH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp